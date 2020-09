"Una sconfitta pesante contro il Bologna ma ho fiducia in Marcello Carli e nel tecnico Liverani". Dopo il 4-1 subito ieri sera nel derby emiliano di campionato, il presidente del Parma Kyle Krause rinnova la sua fiducia nel ds dei ducali, Carli, e nel tecnico Fabio Liverani. "Abbiamo un piano. Lo seguiremo. Abbiamo altri acquisti da annunciare. Velocemente! - scrive su Twitter il numero uno del club gialloblu - Il Parma è qui per restare in Serie A per sempre".

parma calcio