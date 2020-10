Kurtic porta in vantaggio il Parma - Segui la diretta

Il Parma affronta il Verona con la necessità di fare punti e cancellare quello zero in classifica. Ecco la formazione scelta da Liverani per affrontare il Verona: in porta Sepe, poi Pezzella, Karamoh, Kurtic, Brugman, Laurini, Dermaku, il capitano Bruno Alves, Hernani Jr., Gervinho e Kucka. Cornelius e Inglese sono in panchina.

PRIMO TEMPO

Partiti! Il Parma gioca alla sinistra della tribuna Petitot in maglia bianco crociata. Il Verona è in completo giallo e bordi blù.

1' GOL PARMA Grande azione di Karamoh sulla fascia destra, si accentra e serve sul secondo palo dove arriva di gran carriera Kurtic che, tutto solo, ha gioco facile a spingere in rete dopo soli 30". Parma avanti 1-0.

4' Altra grande azione di Karamoh che questa volta si accentra e cerca il tiro. La sua bella conclusione viene deviata oltre il secondo palo per il calcio d'angolo che però non sortisce effetti. Molto buona comunque la partenza del Parma e di Karamoh in particolare.

6' Replica del Verona che conquista un calcio d'angolo grazie alla respinta di Sepe sul tiro di Tameze.

10' Clamoroso errore di Favilli che, tutto solo davanti a Sepe, tira addosso al portiere. Ma il guardalinee aveva alzato la bandierina. Un fuorigioco che, rivisto alla moviola, forse non c'era. In ogni caso il portiere crociato era stato bravissimo a non farsi superare.

14' Ora il Verona alza il ritmo e pressa di più e conquista il secondo corner a suo favore. Sul colpo di testa Brugman sulla linea salva con il petto.

16' Gervinho e Karamoh hanno ora invertito le posizioni: l'ivoriano si è spostato a destra e il compagno a sinistra. Ma è una situazione destinata a cambiare spesso nel corso della partita con i due attaccanti che si muovono per non dare punti di riferimento ai difensori.

20' Bruno Alves viene ammonito per un fallo di mano a centrocampo.

21' Barak prova il tiro dalla distanza ma ne esce una parabola centrale e senza forza che Sepe neutralizza senza alcun problema.

22' Clamoroso nuovo salvataggio sulla linea: è Pezzella a salvare di testa sulla linea di porta a Sepe battuto sul tiro di Faraoni.

E' un momento buono per il Verona che continua ad attaccare; il Parma è ripiegato nella propria metà campo e fa fatica a rispondere colpo su colpo e deve subire le iniziative dell'Hellas. Ancora non pervenuto Gervinho che non ha praticamente mai toccato palla.

28' Finalmente si accende Gervinho: riceve palla al limite dell'area di rigore, entra e tira subito ma la palla finisce di poco oltre il secondo palo.

32' Grande azione difensiva di Pezzella che si dimostra "in palla" dopo aver salvato il risultato con quel colpo di testa sulla linea di porta sul tiro di Faraoni. Dalla parte opposta, invece, Laurini è spesso impacciato e commette molti errori.