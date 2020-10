Brugman: "Con questo atteggiamento possiamo toglierci tante soddisfazioni"

Ai microfoni di Sky Sport, Gaston Brugman commenta così il successo ottenuto oggi dal Parma contro l’Hellas Verona nella terza giornata del campionato Serie A Tim 2020-2021: “Non sono state settimane semplici, per tutti i cambiamenti che ci sono stati. Si vedeva però dall’inizio di questa settimana che qualcosa nel gruppo fosse cambiato: ci siamo parlati e si è visto un altro atteggiamento rispetto alle ultime due partite, ed è arrivata anche la vittoria. Oggi si sono viste tante cose positive, quando c’era da soffrire abbiamo sofferto e quando c’era da ripartire lo abbiamo fatto bene. Potevamo segnare diverse volte il 2-0 ma non ci siamo riusciti. Questo è l’atteggiamento giusto che dobbiamo tenere per le prossime partite, così possiamo toglierci delle soddisfazioni più avanti. Cosa mi piace di questo nuovo Parma? Tutto, perché qui ci fanno stare bene tutti quanti, dalla Società al Mister. Mancava solamente il risultato per far scattare qualcosa di bello e positivo durante la settimana, adesso secondo me inizia per noi un altro campionato: più tranquilli e più sereni, che è quello che ci è mancato nelle partite precedenti“.