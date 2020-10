Al via le iscrizioni al corso per allenatori on line "Coaching School"

Parma Academy, in collaborazione con Parma Calcio 1913, propone il nuovo corso per allenatori on line "Coaching School", dedicato a tecnici e collaboratori sportivi. Il percorso, in programma dal 20 ottobre 2020, si articola in 9 incontri online, a cui farà seguito una giornata in presenza nelle strutture del Parma Calcio. Le lezioni e i relativi contenuti saranno a cura del Settore Giovanile Crociato sotto la supervisione del Responsabile Luca Piazzi.

Al termine del corso, i partecipanti che avranno raggiunto il 70% delle presenze riceveranno un attestato di partecipazione, abilitante all’impiego come tecnici nel corso dei Soccer Camp Parma Calcio. Il certificato consentirà, altresì, di accedere ai livelli di formazione avanzati che verranno proposti in futuro. Non vi è, invece, alcun riconoscimento del titolo da parte degli organi federali.

Per conoscere le modalità di partecipazione ed i contenuti dettagliati dell’offerta formativa, è possibile visitare il sito internet www.parma-academy.it ed accedere alla pagina dedicata “Coaching School”. Info e prenotazioni: 379.1127668, academy@parmacalcio1913.com