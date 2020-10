Udinese-Parma

34' Udinese in contropiede, palla troppo lunga per Pereyra, ma Iacoponi mette in angolo

32' Punizione di Brugman dalla trequarti, iacoponi svetta di testa ma la palla è a lato

31' Gagliolo tocca Okaka che crolla in area, ma precedentemente proprio Okaka era partito in fuorigioco. Punizione per il Parma

28' Samir si fa perdonare: cross dentro all'area, il difensore a tu per tu con Sepe lo trafigge di testa

27' Secondo gol stagionale di Hernani, con missile deviato di Samir. Palla a fil di palo: crociati avanti.

24' Tre passaggi in contropiede: potenza e precisione di Kucka, Nicolas blocca

23' Lasagna riceve palla in area, si gira e scarica: murato dalla difesa crociata

20' I centrocampisti della panchina crociata si stanno riscaldando. Liverani probabilmente non è contento di quello che vede in campo

18' Passaggio di Gervinho intercettato. Lasagna parte in contropiede, palla a Okaka. A tu per tu con Sepe scarica, ma il portiere crociato respinge di piede. Super parata.

Primi 15' risultato 0-0. Più pericolosa l'Udinese del Parma. Ma tranne un minuto di indecisione crociata, i gialloblù non hanno tremato più di tanto

14' Lasagna a terra dopo uno scontro di gioco. Nulla di grave,si rialza.

11' Udinese in pressing: Samir di testa svetta sulla difesa crociata, alto di poco. Subito dopo altra occasione friulana, la difesa del Parma rimedia. Di nuovo, mischia in area, ma Becao si infortuna. L'arbitro ferma il gioco.

9' Affondo friulano, Iacoponi in angolo

9' Colpo di testa di Kucka su cross di Karamoh, palla a lato

7' Eccesso di sicurezza di Kurtic, nel rinviare (dopo un contropiede dell'Udinese) non si accorge che la palla esce. Angolo e nessun pericolo per i crociati.

5' Il primo vero affondo della partita è del Parma. Ma la difesa dell'Udinese spazza in fallo laterale

3' Si gioca a centrocampo, da segnalare solo un paio di falli per spezzare il gioco.

Il match alla Dacia Arena è iniziato.

Le formazioni

Parma con sette contagiati dal covid. Out anche Bruno Alves, l'elenco degli indisponibili è lungo. Zero punti per l'Udinese (zero gol segnati), tre punti per il Parma: inizia ad essere un match importante in ottica salvezza, per la squadra di Gotti in primis. Arbitra Fabbri. Come da direttive, mille gli spettatori presenti. Maglia speciale per l'Udinese con i nomi (tantissimi) delle città dove sono nati delle comunità di friulani nel mondo.



PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella; Kurtic; Brugman, Hernani; Gervinho, Kucka, Karamoh.

A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Grassi, Cyprien, Nicolussi Caviglia, Sohm, Adorante.

Allenatore: Liverani.

UDINESE (3-5-2): Nicolas, Samir, Becao, De Maio, Ter Avest, Arslan, Pereyra, De Paul, Ouwejan; Okaka, Lasagna.

A disposizione: Gasparini, Scuffet, Makengo, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski, Forestieri, Zeegelaar.

Allenatore: Gotti.



IL PROGRAMMA

IERI

NAPOLI-ATALANTA 4-1

SAMPDORIA-LAZIO 3-0

INTER-MILAN 1-2

CROTONE-JUVENTUS 1-1

OGGI

BOLOGNA-SASSUOLO 3-4

SPEZIA-FIORENTINA 2-2

TORINO-CAGLIARI 2-3

UDINESE-PARMA ore18

ROMA-BENEVENTO ore20.45

DOMANI

VERONA-GENOA ore20,45

CLASSIFICA

MILAN* 12

SASSUOLO 10

ATALANTA* 9

NAPOLI* 8

JUVENTUS* 8

INTER* 7

VERONA 6

BENEVENTO* 6

SAMPDORIA* 6

LAZIO* 4

ROMA 4

FIORENTINA 4

CAGLIARI 4

SPAZIA 4

GENOA 3

PARMA 3

BOLOGNA 3

CROTONE 1

TORINO* 0

UDINESE 0



*una gara in meno