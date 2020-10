Parma (finalmente) una bella notizia: Cornelius in gruppo

Prosegue la preparazione del Parma in vista del match casalingo di domenica contro lo Spezia. Mattinata di allenamento a Collecchio per la squadra di Liverani, impegnata in attivazione tecnica seguita da torelli. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Andreas Cornelius ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Valentin Mihaila e Mattia Sprocati. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.