Parma-Spezia

12 Pressing dello Spezia

10' Cornelius cerca un'acrobazia. Nulla di fatto

10' Chabot non colpisce bene un traversone per spazzare la palla e sciabatta: angolo

7' Nzola spara, la difesa crociata respinge, e dopo un rimpallo sfera arriva a Gyasi che scarica: Sepe blocca

6' Fallaccio su Hernani in fuga, ammonito Pobega

5' Mischia in area, Cornelius non riesce a girarsi

3' Ottimo scambio crociato in vanti, Hernani mette in mezzo una palla tesa che attraversa l'area, sei giocatori non toccano. Dall'altra parte la sfera arriva a Gervinho che, quasi sorpreso di vedersi la palla tra i piedi, spara alto.

2' Subito Spezia: Pobega per Gyasi che si invola, scarica ma Sepe blocca

La presenztazione

Al “Tardini” arriva lo Spezia (ore 15). Liverani ha sciolto ogni dubbio: Gervinho in attacco insieme a Cornelius con Kucka trequartista. Per lo Spezia, dal primo minuto Agoumé. Almeno quattrocento tifosi, forse cinquecento, hanno atteso, attorno alle 13,30, il transito su viale Martiri della Libertà del pullman con i giocatori del Parma per incitarli in vista della partita (guarda il video)

Le formazioni



Parma (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. Allenatore: Fabio Liverani.



Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Agoumé, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano