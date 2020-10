Parma, buone notizie per la difesa: Bruno Alves e Osorio sono tornati in gruppo

Il Parma ha ripreso la preparazione dopo il successo di ieri in Coppa Italia, Mattinata di allenamento per la squadra di Liverani che prepara il match in casa dell’Inter. I crociati scesi in campo ieri contro il Pescara hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Bruno Alves e Yordan Osorio hanno lavorato con i compagni, i due difensori che, a fine mercato, erano stati indicati come la coppia di centrali titolare nel Parma. Non sono invece a disposizione Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila a cui si aggiunge Roberto Inglese, risultato nuovamente positivo prima del match di Coppa Italia di ieri.

