Inter-Parma

Rientrano le squadre in campo: dentro Inglese, fuori Cornelius

Fine del primo tempo: 0-0. Tanta Inter, si è giocato solo nella metà campo crociata: supremazia di gioco e territorio sintetizzati dai dieci angoli per i nerazzurri. Il Parma, dopo i primi 5' in cui ha subito e tremato ha trovato le contromisure, con personalità e ordine. L'Inter ha costruito e giocato tanto, ma non è stata mai pericolosa. I crociati si sono fatti in avanti un paio di volte, così come sono due i calci d'angolo battuti.

Mentre le squadre vanno negli spogliatoi, ammonito Conte per proteste

I minuti di recupero sono 2

44' Decimo angolo per l'Inter

43' Cross di Kolarov dalla trequarti, Hakimi salta Pezzella e impatta di testa. Fuori

40' Punizione del Parma dalla trequarti, ma anche qui la difesa dell'Inter respinge

39' Angolo per il Parma di Hernani, la difesa dell'Inter spazza

35' Azione insistente dell'Inter con tre folate, ma il Parma respinge

33' Ottimo movimento di Gagliardini, ma il calcio al pallone è da dimenticare

28' Kolarov dalla trequarti spara un missile "a girare": palla fuori

26' Accelera l'Inter: Barella nel cuore dell'area smista a destra per Eriksen, il suo tocco in area è murato dalla difesa del Parma

23' Scarpata di Hernani su Hakimi: giallo per il giocatore del Parma

22' Hakimi in progressione salta Grassi e si prepara al cross, ma il centrocampista del Parma recupera e tocca in angolo

18' Inter a macinare gioco, ma il Parma replica e mostra personalità

15' Fase del gioco in mano all'Inter (due angoli): fraseggi e possesso palla in avanti. Ma nessun lampo e nessun pericolo vero per il Parma

11' Il Parma ora sembra decisamente più organizzato

10' Azione pericolosa del Parma Gervinho-Cornelius. L'arbitro fischia il fuorigioco

7' Prima azione in avanti del Parma su pallone recuperato da Gagliolo. Il difensore si fa mezzo campo palla al piede e al limite dell'area spara: murato.

5' Cominazione con Eriksen, Perisic scarica. Sepe para

3' Perisic riceve al limite del fuorigioco, si libera di Balogh e calcia. Palla alle stelle

1' Pronti via, azione coraggiosa per l'Inter: Eriksen sulla destra crossa dentro. Icoponi in angolo

Temperatura fredda e umidità alle stelle a San Siro

Fuori programma durante il riscaldamento: guai muscolari per Pairetto. Non sarà lui ad arbitrare ma il quarto uomo Piccinini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Ranocchia, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Barella, Darmian; Eriksen; Lautaro, Perisic.

A disposizione: Padelli, Radu, Young, Vidal, D'Ambrosio, Moretti, Nainggolan, Carboni, Satriano, Brozovic, Bastoni, Pinamonti

Allenatore: Antonio Conte

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Balogh, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius

A disposizione: Turk, Rinaldi, Karamoh, Brugman, Cyprien, Sohm, Valenti, Inglese, Sprocati, Adorante.

Allenatore: Fabio Liverani

Due positivi e un negativo

Parma alle 18 in campo al Meazza per affrontare l’Inter, ma in casa emiliana ci sono ancora novità sul fronte Covid-19. Il club crociato, infatti, ha reso noto che "il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di oggi contro l'Inter ha dato esito positivo per due componenti del gruppo squadra: si tratta di due ripositivizzazioni in soggetti asintomatici. I giocatori rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore. La società comunica altresì che un calciatore, dopo la recente ripositivizzazione, ha effettuato il test molecolare di controllo che ha dato esito negativo. Per questo motivo ha raggiunto il resto del gruppo squadra a Milano e sarà a disposizione per la gara di questo pomeriggio. I restanti membri del gruppo squadra che sono stati sottoposti al test ieri sera hanno dato esito negativo".