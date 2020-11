Mattinata di lavoro per il Parma che prepara l’anticipo casalingo di sabato sera contro la Fiorentina. Per i crociati di Liverani test fisici seguiti da lavoro di forza e trasformazione. Il club ha reso noto che Juan Francisco Brunetta è tornato a disposizione. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. Terapie per Andreas Cornelius. Domani allenamento pomeridiano a porte chiuse.

