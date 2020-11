Il Parma sotto di tre gol all'Olimpico

SECONDO TEMPO

26' Grande azione di Mkhitaryan che serve Perez tutto solo: il suo tiro viene rimpallato.

25' Sepe salva ancora evitando il quarto gol: buona la deviazione in angolo sul tiro di Mkhitaryan.

22' Primo tiro del Parma: lo fa Karamoh e Mirante blocca senza problemi. E' la prima conclusione in porta dei crociati dall'inizio della partita.

19' Perez sostituisce Borja Mayoral, autore del primo gol giallorosso.

16' Triplo cambio per Liverani: fuori Osorio, Gervinho e Kucka, dentro Brunetta, Karamoh e Kurtic. Si passa al 4-3-1-2.

14' Altro gol sfiorato dalla Roma: Veretout stoppa, prende la mira e cerca l'angolino alto: la palla finisce fuori di un soffio,

12' La Roma fa quello che vuole, il Parma si salva solo per l'imprecisione al momento del tiro. Ma l'impressione è che i giallorossi si divertano a giocare come il gatto con il topo.

10' Pedro taglia in mezzo fra Bruno Alves e Osorio ma, a tu per tu con Sepe, spara altissimo.

8' Esce Ibanez che si è infortunato, al suo posto entra Juan Jesus.

4' Incredibile pasticcio dei difensori parmigiani in area e palla facile per Pedro che però sbaglia clamorosamente e sciupa un'occasione d'oro per il quarto gol romanista.

Le squadre sono in campo per il secondo tempo. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

Finisce qui il primo tempo.

Il Parma è in completa balia della Roma che sfiora anche il quarto gol. I crociati, che oggi giocano in completo giallo, non solo non riescono a passare la metà campo ma stentano anche a contenere le offensive della Roma che pure è senza Dzeko e Smalling.

41' TERZO GOL GIALLOROSSO Stavolta è Karsdorp a servire a centro area Mkhitaryan che batte i difensori crociati e spinge in gol: 3-0.

38' Primo corner per il Parma quando Mkhitaryan toglie dalla testa di Grassi una palla interessante. Il croner di Cyprien viene però ribattuto facilmente dalla difesa.

E' un uno-due che fa malissimo quello subito in pochi minuti e ora il Parma deve cambiare strategia, non può più giocare tutto chiuso a riccio in difesa come ha fatto nelle ultime due partite e nella prima mezzora di questo incontro.

32' RADDOPPIO DELLA ROMA Gran gol di Mkhitaryan che con una fucilata da fuori area non lascia scampo a Sepe: 2-0.

Il Var conferma la posizione regolare del giallorosso ma è clamoroso l'errore di Gagliolo e Bruno Alves che tiene in gioco Borja Mayoral.

28' GOL ROMA Borja Mayoral beffa la difesa del Parma e riceve dietro le linee da Spinazzola e, a tu per tu con Sepe, insacca: 1-0.

23' Cross in area di Pezzella, Mirante anticipa Kucka che aveva accompagnato l'azione.

22' Grande salvataggio di Osorio che in scivolata toglie palla a Spinazzola che stava per involarsi verso la porta di Sepe.

19' Gervinho va via tutto solo ma si alza la bandierina del guardalinee: al momento del lancio era in fuorigioco.

17' Sepe in uscita anticipa Spinazzola.

15' seconda palla gol per la Roma, stavolta è Mkhitaryan ad avere la possibilità di tirare da dentro l'area ma la palla si perde sul fondo.

E' la Roma che fa la partita, il Parma è tutto chiuso nella propria trequarti.

8' Grande occasione per Roma: Mayoral serve Veretout che si trova a tu per tu con Sepe ma il suo tiro è neutralizzato in due tempi dal portiere crociato.

6' Brutto fallo da dietro su Pezzella di Karsdorp che rischia il giallo ma Manganiello lo grazia.

5' Primo calcio d'angolo della partita per la Roma. Nulla di fatto.

2' Gervinho va giù in area di rigore giallorossa, ma era partito in posizione di fuorigioco.

1' Subito una punizione per la Roma da posizione pericolosa. Il tiro di Cristante viene murato dalla barriera.

Partiti!

Liverani ha scelto di confermare il 5-3-2 con il quale ha pareggiato con Inter e Fiorentina ma anche di far giocare dal primo minuto a centrocampo si Cyprien e Sohm al fianco di Kucka mentre in difesa confermato Grassi terzino di fascia. Questa la formazione ufficiale del Parma (5-3-2): Sepe, Grassi, Gagliolo, Alves, Osorio, Pezzella; Cyprien, Sohm, Kucka; Gervinho, Inglese.