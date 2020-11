Lesione di secondo grado per Pezzella. Le ultime su Hernani

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati scesi in campo ieri contro la Roma hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di riscaldamento seguiti da un’attivazione tecnica, un lavoro tattico e da una partita in porzione ridotta del campo.

Giuseppe Pezzella è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di Il grado alla giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso.

Con il Genoa potrebbe mancare anche Hernani, out ieri con la Roma per un'infrazione costale. quest'oggi l'ex Zenit ha svolto un lavoro differenziato affiancato da alcune terapie. Allenamento a parte poi anche per Laurini, Mihaila e Valenti. Gli ultimi due sono in forte dubbio per la trasferta di Genova, c'è cauto ottimismo invece per il terzino ex Empoli e Fiorentina che proverà a stringere i denti per andare quantomeno in panchina.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.