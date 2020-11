Laurini verso il rientro. E Ibra punta (a tornare) alla sfida con il Parma

Dopo la vittoria di ieri sul Cosenza e la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, il Parma ha ripreso gli allenamenti in vista del match di campionato in programma lunedì sera in casa del Genoa. Mattinata di lavoro a Collecchio per la squadra di Liverani. Chi è sceso in campo ieri ha svolto un lavoro defaticante, per il resto del gruppo attivazione tecnica seguita da esercizi sul possesso palla. L'allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Vincent Laurini ha lavorato parzialmente con i compagni. Allenamento differenziato per Valentin Mihaila e Lautaro Valenti. Lavoro differenziato e terapie per Hernani. Terapie per Giuseppe Pezzella. Domani seduta a porte chiuse.

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, uscito infortunato dopo la partita contro il Napoli, dovrebbe restare fermo per una ventina di giorni dopo l'infortunio muscolare, rientrando in campo per la sfida proprio contro il Parma.

La composizione degli ottavi di Coppa Italia

Ottavi di finale

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Inter-Fiorentina

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa