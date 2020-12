Liverani: "Buon risultato contro una squadra difficile da affrontare"

"Oggi i ragazzi hanno giocato la gara che dovevano giocare. Abbiamo affrontato bene il match e lo 0-0 a mio parere è un buon risultato, contro una squadra molto difficile da affrontare". Così Fabio Liverani, dopo lo 0-0 casalingo di oggi contro il Benevento.

"Abbiamo giocato un buon primo tempo; mentre nella seconda frazione siamo stati un po' confusionari e abbiamo concesso qualcosa agli avversari. Abbiamo tanto da migliorare. Ci sono in squadra tanti giovani e molti stranieri che affrontano per la prima volta la serie A e dobbiamo avere un po' di pazienza per sfruttare al massimo le nostre potenzialità, che ritengo siano buonissime", ha spiegato il tecnico dei ducali. Prima di andare via,

Liverani ha risposto a chi gli chiedeva della gara giocata da Gervinho, oggi apparso un po' fuori dagli schemi della squadra parmense. "Gervinho è un calciatore con capacità straordinarie, che però va messo nelle migliori condizioni per giocare al massimo delle sue possibilità. Devi servirlo in verticale, dopo pochi tocchi. Non certo dopo che difensori e centrocampisti hanno scambiato la palla cinque, sei volte. Oggi purtroppo non siamo riusciti a sfruttare i nostri punti di forza, anche e soprattutto a livello individuale", ha concluso Liverani.