Tardini, ore 15. con il Benevento sfida a colpi di cerotti

PAOLO GROSSI

Il Parma ha un punto in meno in classifica (9 contro 10) ma un indisponibile in più (7 contro 6) del neopromosso Benevento che oggi sarà di scena al Tardini. Sarà quindi un confronto tra squadre incerottate ma con il morale alto. Il Parma perché in trasferta sul campo del Genoa ha colto la seconda vittoria stagionale, la prima davvero convincente dopo quella risicata sul Verona. Gli ospiti perché hanno fatto 4 punti nelle ultime due gare battendo a domicilio la Fiorentina e bloccando sul pari la Juve.

Lo spessore delle due rose però è diverso. Il Benevento è arrivato quest'anno dalla B, dopo essere già stato in A tre anni fa. Ha cercato di rinforzarsi per non fare la figuretta della volta precedente, s'è mosso anche con disinvoltura sul mercato ma ha mantenuto l'intelaiatura che gli aveva consentito la promozione diretta. Pippo Inzaghi è ormai tecnico esperto, che ha avuto il coraggio di fare gavetta ripartendo dalla C con il Venezia dopo la bruciante esperienza sulla panchina del Milan.

ROSA SUPERIORE

Il Parma ha una rosa più ampia e di più alto livello grazie da un lato alle due salvezze di fila e dall'altro ai recenti investimenti del presidente Krause. Facendo leva su questo fattore oggettivo, oggi i crociati non dovranno commettere l'errore di farsi prendere dalla frenesia di fronte al probabile bunker con cui si presenteranno i sanniti. I quali concederanno ben volentieri al Parma la possibilità di stare corto e alto per poi provare a pungerli con gli ex Caprari e Lapadula in contropiede. La stessa strategia che il Parma ha adottato al suo primo anno in serie A, quindi nessuno scandalo. Si tratta piuttosto di capire come si possa venire a capo di una squadra arroccata senza sbilanciarsi troppo. E in questo la panchina più lunga e ricca dev'essere un elemento da sfruttare. Insomma, si può vincerla in sedici, la partita, se con i primi undici si fa fatica. Liverani ieri ha lasciato ad esempio intendere che Brunetta potrebbe ancora partire dalla panchina e se così fosse il suo innesto, in caso di bisogno, potrebbe dare una mano, come peraltro quelli di Hernani o Brugman se il play titolare sarà Scozzarella, e ancor più di chi, tra Inglese e Cornelius, inizierà la domenica in panchina.

Resta il fatto che se il Benevento dopo 9 gare ha un punto in più deve avere dei valori concreti e capacità di tenere il campo. Nel Parma serviranno quindi conferme da parte di Osorio, a cui la vicinanza di Alves farà solo bene, ma anche di Busi, che sa attaccare con gamba ma deve difendere meglio. A sinistra manca il terzino e Valenti, Ricci e Iacoponi si contendono il posto, con l'argentino favorito.