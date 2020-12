Milan-Parma

La presentazione del match

Il Milan di Stefano Pioli, a cui il Parma fa visita questa sera nel posticipo della giornata numero 11, non era mai partito così forte in campionato negli ultimi sessant'anni. Né con Sacchi, né con Capello, né con Ancelotti. In più si è qualificato da primo del suo girone di Europa League. Faccia gli scongiuri, Stefano Pioli: nelle ultime tre occasioni in cui non ha perso nelle prime 11 gare stagionali (1991/92, 1992/93 e 2003/04) il Milan ha poi vinto lo scudetto a fine anno. Non è insomma l'avversario che possa garantire al Parma un sostanzioso rifornimento di punti. Già uscire imbattuti dal Meazza sarebbe una bella impresa.

Ecco le formazioni:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Diaz, Calhanoglu, Rebic.

Parma (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Alves, Osorio, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho