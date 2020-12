Diletta Leotta ha intervistato per Dazn questo pomeriggio il presidente del Parma Kyle Krause in un bar di piazza Garibaldi. Questo il Twit del presidente:

I had a great afternoon in Piazza Garibaldi with @DilettaLeotta talking about @1913parmacalcio & our future. She was kind enough to do the interview in English. Next time, she said we do it in Italian. La prossima volta #ForzaParma