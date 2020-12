Tardini, ore 20.45: un Parma «operaio» per fermare la Juve

Eccoci dunque alla partita più attesa dell'anno. Al Tardini arriva stasera una Juve sempre fortissima ma che quest'anno ha già dimostrato di non essere il rullo compressore delle ultime stagioni. Il Parma, di contro, in questo primo scorcio di campionato ha fatto vedere di trovarsi più a suo agio con le «grandi» che negli scontri diretti con le squadre che lottano per non retrocedere. I presupposti per una bella partita ci sono dunque tutti.

COME ARRIVA LA JUVE

La seconda rivoluzione tattica in due anni non è ancora stata digerita appieno dagli uomini di Pirlo. Al di là del pareggio con l'Atalanta di pochi giorni fa, la corazzata bianconera ha perso molti punti per strada soprattutto con le piccole (Crotone e Benevento in primis) dando lo spunto a molti osservatori per parlare di una squadra che non riesce ad «ammazzare» le partite.

Detto questo, per il Parma non sarà comunque una passeggiata perchè i top player a disposizione dell'allenatore bianconero possono fare la differenza in qualsiasi momento. Una chiave di lettura tattica del match di stasera potrebbe essere quella di riuscire a saltare il primo pressing (asfissiante) che è una caratteristica della fisionomia di gioco che Pirlo predilige. In questo modo si potrebbero creare opportunità interessanti per Gervinho e compagni nell'uno contro uno coi difensori avversari. Out Dybala, fermato da un affaticamento muscolare.

COME ARRIVA IL PARMA

La squadra di Liverani ha mostrato, nelle ultime uscite, indubbi segnali di crescita che fanno ben sperare. Ma anche una solidità che si traduce in un dato: delle ultime dieci partite (Coppa Italia compresa) il Parma ne ha persa solo una (a Roma contro la squadra di Fonseca). Per il resto molti pareggi e due vittorie (contro Verona e Genoa).

Anche la classifica è più tranquillizzante rispetto a poche settimane fa: la terz'ultima è sempre a cinque lunghezze mentre il calendario è abbastanza favorevole. Dopo la Juve, il Crotone in trasferta e quindi il Torino (in piena crisi) al Tardini e l'Atalanta a Bergamo.

Muovere la classifica stasera (magari con un pareggio) sarebbe importantissimo per mantenere la media salvezza ma soprattutto darebbe ulteriore autostima a un gruppo che ha dimostrato (con Inter e Milan) di avere tutte le carte in regola per raggiungere l'obiettivo.

Stasera, insomma, servirà la stessa «garra» messa in vetrina nel doppio confronto a San Siro. Liverani dovrebbe puntare ancora sulla coppia Osorio-Bruno Alves al centro della difesa con Iacoponi e Gagliolo esterni. A centrocampo quasi certa la presenza di Kucka e Kurtic a supporto di Hernani nel ruolo di play. Davanti, Karamoh e Gervinho con Inglese in vantaggio su Cornelius come punta centrale.

IL RITORNO DI KULUSEVSKI

Stasera il gioiellino svedese tornerà nello stadio che l'ha fatto grande. Incerta la sua presenza in campo ma per lui l'emozione sarà comunque grande. Anche se, sotto sotto, i tifosi crociati sperano di dargli un dispiacere e di farsi (sportivamente) il più bel regalo di Natale.



