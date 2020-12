Kucka: "Ci dispiace per la sconfitta, ora testa al Crotone"

“La Juventus è stata brava, complimenti a loro per come hanno giocato e peccato per l’occasione mia sullo 0-0: lì è stato bravo Buffon. Non so se avrebbe cambiato qualcosa ma la partita forse poteva essere un po’ diversa. E’ comunque giusto così, hanno giocato bene“. E’ questo il commento di Juraj Kucka, che ai microfoni di DAZN analizza la sfida di questa sera contro la Juventus: “La gara di oggi può essere legata forse ad un discorso fisico e mentale, per le partite ravvicinate. La Juventus ha giocato come voleva, non ci ha lasciato tanto spazio e noi eravamo in ritardo sui palloni. C’era molto spazio e per una squadra come loro poi si gioca in maniera facile. I gol da cross? Hanno creato superiorità numerica sulle fasce, si è creato spazio lì e poi arrivavano i palloni in mezzo. Abbiamo sofferto un po’ e ci dispiace. Ora però è tempo di pensare alla partita di martedì a Crotone“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Kuraj kucka