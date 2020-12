In casa dell'ultima, Parma devi vincere. Anche senza Gervinho

PAOLO GROSSI

«Fare punti» andava ripetendo come un mantra anni fa, lungo i corridoi di Collecchio, l'allora diesse crociato Oreste Cinquini. E' un motivetto in realtà sempre valido, tanto più in questo periodo in cui, dopo un terzo di stagione, i punti in classifica sono meno delle partite giocate. Lo terrà bene in mente Fabio Liverani oggi a Crotone, e cercherà di inculcare il motto nella testa dei suoi ragazzi. Intanto, nonostante la gara di oggi sia l'ultima di un intenso tour de force, il tecnico limiterà al massimo il turn over.

In panchina, Brugman a parte, c'è tutta gente piuttosto giovane e allora è possibile che il tecnico crociato si affidi più alla voglia di riscatto e all'esperienza dei titolari che non alla smania di giocare delle seconde linee. Chiedendo loro di stringere i denti per regalarsi e regalare a dirigenza e tifosi un Natale sereno a quota 15. Magari stavolta partirà titolare Inglese, magari tornerà nel tridente Karamoh ma non ci si dovrebbe scostare di molto dall'undici titolare sabato.



E GERVINHO?

Poi però c'è il mistero Gervinho di cui non è stato possibile chiedere conto al tecnico perché né dopo la gara con la Juve né, insolitamente, ieri alla vigilia, c'è stato contraddittorio con la stampa. L'ivoriano, nonostante figurasse nei convocati ieri pomeriggio, non sarebbe (Parma è piccola, la città mormora) partito per Crotone.

Già ci era sembrata sospetta la sostituzione nell'intervallo con la Juve. Sotto di due gol non togli mai l'unico giocatore che in questo periodo segna. O s'è fatto male, o c'è un altro caso-Gomez o sei autolesionista, cosa che nessun allenatore è. Il silenzio sulla sua situazione potrebbe spiegarsi con l'insopprimibile ansia di pretattica: meglio lasciare che Stroppa si scervelli per fermare l'ivoriano e poi si accorga all'ultimo momento che non c'è. Il calcio sarà anche fatto di queste cose, ma per fortuna anche di altre.

In attesa di conoscere, con una certa ansia, le condizioni di Gervinho, ricordiamo che di fronte ai crociati ci sarà un Crotone che sin qui ha vinto una sola gara, due settimane fa con lo Spezia, e che al momento pare in difficoltà: dovrà ritoccare parecchio nel mercato invernale. Oggi risulta sfoltita la densa legione di ex che ha trovato asilo in Calabria. Sono infatti acciaccati e fuori causa Cigarini e Rispoli. Restano il portiere Cordaz e Siligardi che andrà probabilmente in panchina. A dirigere l'area tecnica poi c'è Antonello Preiti che a lungo aveva ricoperto analogo incarico al Parma sotto la presidenza Ghirardi.

Liverani si troverà di fronte quel Petriccione che era un po' il suo Scozzarella l'anno scorso a Lecce dove, per una certa somiglianza fisica, l'avevano ribattezzato il «Modric del Salento».

Tra gli indisponibili invece c'è anche Benali, che Faggiano aveva a lungo trattato un anno fa in attesa che si svincolasse.

Il tecnico dei calabresi Stroppa schiera la squadra con il 3-5-2 e ha seguito un percorso che ricorda un po' quello di Liverani nell'adattare tatticamente le sue originali idee di calcio alla realtà della lotta per la salvezza. Ma oggi oltre alla tattica serviranno cuore, forza fisica e un po' di fortuna. Con tre punti sarà un buon Natale.