Liverani: "Sconfitta immeritata, ma la colpa è mia"

"Non mi aspettavo un primo tempo di questo tipo, è evidente che la colpa è mia. Probabilmente nella crescita del gruppo non siamo in grado di poter fare tanto turnover. Dobbiamo dare delle risposte ed è normale che l’unico responsabile sono io". Così il tecnico del Parma, Fabio Liverani, dopo la sconfitta in trasferta per 2-1 contro il Crotone.

"La squadra non meritava di perdere anche se mi dispiace di non aver visto aggressività e voglia di far male nel primo tempo - ha aggiunto l’allenatore dei gialloblù ai microfoni di Sky Sport - Questo è un campionato particolare, si è livellato molto e ci sta un po' di difficoltà soprattutto per chi ha cambiato. Noi abbiamo cambiato tanto tra presidenza e staff tecnico. Si tratta di far capire ai nuovi che cos'è questo campionato perché senza fame e senza malizia si fa fatica". Infine sul mercato invernale: "Abbiamo già fatto anticipatamente una riunione, c'è grande sintonia con la dirigenza. Non credo che il mercato possa stravolgere la rosa, forse può migliorare il reparto offensivo perché davanti, numericamente, siamo pochi" ha concluso Liverani.