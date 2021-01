Parma contro il Toro senza Gervinho, Pezzella e Grassi

Primo allenamento dell’anno per il Parma che nel pomeriggio al Centro Sportivo di Collecchio ha svolto esercizi di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico e da una partitella a campo ridotto. Grassi e Pezzella hanno lavorato ancora a parte e figurano nella lista degli indisponibili così come Gervinho, che si trova in Costa d’Avorio dove sta proseguendo le cure per recuperare dalla recente distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediata contro la Juventus. Al suo posto, nella partita casalinga di domenica col Torino, dovrebbe esserci uno tra Brunetta e Kucka che, qualora giocasse l'argentino, arretrerebbe nel suo ruolo naturale di mezzala. Domattina è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse al termine della quale alle 15 il tecnico Fabio Liverani parlerà via Zoom nella conferenza della vigilia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA parma calcio