«Spareggio» Parma-Toro: tre punti per ripartire

Anno nuovo vita nuova? Se lo augurano un po' tutti a Collecchio, perché il cammino del Parma in questo per tanti versi tremendo 2020 è stato davvero stentato. La seconda salvezza e il passaggio a una proprietà che pare seria e ben disposta agli investimenti sono però fattori importanti che valgono molto di più di qualche vittoria che manca all'appello. Non tutto è da buttare insomma nell'anno che ci siamo lasciati alle spalle: bisogna però capire in fretta come uscire dal tunnel in cui si è infilata la squadra in questa nuova stagione.

Non stiamo parlando della classifica. Quella è deficitaria ma rientra nell'ordine delle cose per una formazione che ha cambiato tecnico, dirigenti, proprietari e perso due pedine come Kulusevski e Darmian senza trovare sostituti all'altezza. Ci inquieta invece l'atteggiamento che troppe volte la squadra ha tenuto in campo. Non c'è ''garra'', quella tenacia secondo la definizione argentina che dev'essere il carburante di chi si vuol salvare. Prevale invece una vena polemica, una strana smania di contrapporsi a compagni e allenatore senza neanche il ''pudore'' di farlo nello spogliatoio, lontano da occhi altrui. Speriamo allora che durante la breve pausa natalizia tecnico e diesse, magari riportando messaggi ad hoc del patron, abbiano saputo ricomporre il mosaico, perché questa squadra ha bisogno di mettere in campo tutto quello che ha.



Oggi capiremo se ci sono riusciti. La sfida è di capitale importanza. Al Tardini il Parma fin qui ha battuto solo il Verona e ha invece pareggiato con formazioni come Spezia, Fiorentina, Benevento e Cagliari che stanno lottando assieme ai crociati per salvarsi. E' vero che quest'anno in A si sono fatti più punti in trasferta che in casa, però oggi, con il malandato Torino di Giampaolo sarebbe importante vincere. I granata hanno, proprio come il Parma, necessità di resettare tutto ma ultimamente sono parsi in crescita e, soprattutto, in buon a parte coesi con il tecnico. Senza Gervinho, Liverani puo scegliere se rimettere Kucka nel tridente o lanciare Brunetta dal 1'. In regia Cyprien e Sohm sono le alternative a Brugman, forse in partenza. La gara sarà dunque tesa, sporca, da conquistare con lucidità e forza di nervi per assicurarsi un buon, nuovo inizio.