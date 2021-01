Il Toro ne fa tre e espugna il Tardini. Il Parma ora è sull'orlo del baratro

Un gol in apertura, all'8' di Singo e uno in chiusura di Izzo all'89' regalano tre punti al Toro ma spediscono sull'orlo del baratro il Parma. All'ultimo minuto del recupero Gojak a tu per tu non sbaglia. In mezzo pressing alto del Parma e giocate, passaggi a sbattere contro il muro granata, che così ha gestito e avuto la possibilità di ripartire.

Per i granata è la seconda vittoria in campionato, abbandonando l’ultimo posto in classifica avvicinandosi al Parma, giunto alla terza sconfitta di fila e sempre più in crisi. Singo, Izzo e Gojak regalano un sorriso agli ospiti, che danno continuità alla mini striscia intrapresa alla vigilia della sosta. I due tecnici sanno di giocarsi tanto e cambiano il meno possibile rispetto alle ultime uscite: Liverani si affida a Hernani in regia e lancia l'italo-argentino Brunetta dal 1' al posto dell’infortunato Gervinho, sull'altro fronte Giampaolo insiste con il 3-5-2 e la coppia d’attacco formata da Belotti e Verdi. I granata passano già all’8' alla prima vera occasione: imbucata di Belotti per Singo che brucia Alves in corsa e trafigge Sepe da pochi passi. La reazione dei padroni di casa è affidata al diagonale largo di Cornelius e in chiusura di tempo all’incornata fuori misura di Kurtic pochi istanti dopo l’uscita bassa di Sepe su Belotti lasciato completamente solo in area. In avvio di ripresa Gagliolo trova solo l’esterno della rete al termine di un’azione personale poi dal lato opposto al 13' Verdi in diagonale sciupa la clamorosa occasione per il raddoppio. L’ingresso di Inglese ravviva i suoi e Sirigu deve superarsi per alzare sopra la traversa la bordata dalla distanza del numero 45 ducale prima di ripetersi pochi minuti più tardi sul sinistro a giro di Karamoh.

Belotti in contropiede e Linetty non sferrano il colpo del definitivo ko che arriva a due minuti dalla fine grazie al secondo gol consecutivo di Izzo, bravo a staccare più in alto di tutti sull'angolo battuto dal subentrato Gojak. Lo stesso Gojak all’ultimo secondo raccoglie l’assist di Belotti e cala l'implacabile tris.

"Sicuramente è un momento complicato, ma alla squadra non posso rimproverare di non provare a giocare, di non creare qualcosa. Quello che ci manca è quel guizzo, è un problema che abbiamo non perchè non creiamo, ma perchè non riusciamo a fare la scelta determinante per poter fare gol. Si tratta di un problema che dobbiamo risolvere". Così Fabio Liverani, allenatore del Parma, dopo il pesante ko interno contro il Torino per 3-0. "Per poter vincere ci vuole qualche spunto che delle volte viene dal gioco corale, che è stato creato; ma anche dalle giocate individuali - ha spiegato Liverani -. Per vincere le partite in questo campionato ci vuole un pò più di determinazione nell’inventarsi la giocata e non essere troppo scolastici. La squadra gioca, lavora, costruisce, ma ci manca quel guizzo individuale di una giocata, un dribbling in area, di un assist. Per vincere le gare ci vuole qualche guizzo che ogni tanto ti può spostare la partita". Infine, il tecnico gialloblù ha concluso parlando di cosa bisogna fare per invertire il trend negativo: "Non credo che possiamo guardare troppo a chi incontriamo, l’unica cosa che possiamo fare è lavorare con convinzione, credere anche nelle difficoltà in quella positività che ti porta a lavorare, a migliorare, non ci sono altre cure", ha concluso Liverani.

La partita in pillole - Clicca qui

Risultati

Atalanta-Sassuolo 5-1

Benevento-Milan ore 18

Cagliari-Napoli 1-4

Fiorentina-Bologna 0-0

Genoa-Lazio 1-1

Inter-Crotone 6-2

Juve-Udinese ore 20.45

Parma-Torino 0-3

Roma-Sampdoria 1-0

Spezia-Verona 0-1

Classifica

1 Inter 36

2 Milan 34

3 Roma 30

4 Napoli 28

5 Sassuolo 26

6 Atalanta 25

7 Juve 24

8 Verona 23

9 Lazio 22

10 Benevento 18

11 Sampdoria 17

12 Bologna 16

13 Udinese 15

14 Fiorentina 15

15 Cagliari 14

16 Parma 12

17 Torino 11

18 Spezia 11

19 Genoa 11

20 Crotone 9

1 di 14