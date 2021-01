Parma-Torino

61' Triplice cambio per Liverani: dentro Inglese, Busi e Sohm, escono Brunetta, Hernani e Osorio

59' Belotti arpiona il pallone mentre sta cadendo e parte in progressione tra due giocatori del Parma. Serve Verdi che, a tu per tu con Sepe mette fuori

56' Verdi, punizione da posizione pericolosa, alta

54' Gagliolo parte dalla trequarti e si accentra, nel momento di calciare prende il piede di Lyanco. Nulla di fatto

52' Bello schema con sponda di testa di Bruno Alves. Ma Cornelius non aggancia

48' Inizio aggressivo del Parma. Angolo crociato, batte Brunetta che serve Kucka sul primo palo: gira ma calcia fuori

Inizia il secondo tempo: nessun cambio per le due squadre

Si va al riposo con il Torino in vantaggio. Tanta voglia di entrambi (il match è importante in chiave salvezza) ma sono i granata ad aver trovato il varco vincente con Singo. Il Parma, poi, a fare pressing alto e tanto giro di pallone. Ma ha raccolto solo due colpi di testa pericolosi.

1' di recupero

45' Punizione del Toro dalla trequarti per Bwelotti. Kornelius allunga in angolo

43' Kurtic incrocia di testa, palla di pochissimo fuori

42' Sepe evita il 2-0 uscendo su Belotti lanciato, solo

41' Un paio di minuti di marca granata, ma nell'offensiva vigila Kurtic

40' Cerca il colpo del fuoriclasse Belotti che tenta con l'esterno di lanciare un compagno. La difesa crociata c'è

35' Sirigu (non è il primo caso) serve di fatto, in un disimpegno, Karamoh. Il Toro si salva in angolo

35' Il Parma fa girare il pallone per cercare un varco. Ma il muro granata aspetta e respinge

32' Hernani gli scappa, Verdi lo atterra: ammonito

31' Punizione dalla distanza di Verdi, alta

30' Ammonito Gagliolo per un fallo su Singo

29' Match spezzettato

27' Kucka sbuccia la palla dopo una bella azione di Karamoh

26' Punizione dalla trequarti per il Parma, nel cuore dell'area: ci arriva Cornelius, ma è alta

24' Il Toro gestisce il vantaggio

22' Karamoh si libera per il cross per la testa di Kurtic nel cuore dell'area. Palla alta

18' Bell'inserimento in avanti di Kucka che serve Karamoh. Palla lunga

15' Pesa, sul match, la fuga di Singo (con gol). Parma sempre con il pressing alto, ma mai pericoloso. I crociati fanno gioco ma trovano un muro granata davanti all'area che chiude gli spazi. E così il Toro può ripartire

12' Il Parma forza un po' per cercare il pareggio. Concedendo un contropiede pericoloso al Toro

8' Il pressing alto del Parma non funziona. Il Toro riparte, Singo si invola in area e insacca. Vantaggio granata

6' Il Parma conquista palla a centrocampo, passaggio a Karamoh che si invola sulla fascia. Il Toro si salva in angolo

5' Nessun brivido. Parma a fare il gioco, ma nessun inserimento

2' Prima opportunità al Toro: punizione dalla trequarti, la difesa del Parma spazza

Il Parma attacca da sinistra verso destra, tradizionali magliette per entrambi: crociata e granata. Primo pallone per il Toro

La presentazione della partita

La sfida, la prima sfida per i crociati del 2021 è di capitale importanza. Al Tardini il Parma fin qui ha battuto solo il Verona e ha invece pareggiato con formazioni come Spezia, Fiorentina, Benevento e Cagliari che stanno lottando assieme ai crociati per salvarsi. E' vero che quest'anno in A si sono fatti più punti in trasferta che in casa, però oggi, con il malandato Torino di Giampaolo sarebbe importante vincere. I granata hanno, proprio come il Parma, necessità di resettare tutto ma ultimamente sono parsi in crescita e, soprattutto, in buon a parte coesi con il tecnico.

Le formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka, Karamoh, Cornelius, Brunetta.

A disposizione: Colombi, Balogh, Laurini, Valenti, Busi, Ricci, Brugman, Cyprien, Sohm, Camara, Inglese, Mihaila.

Allenatore: Liverani.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Baselli, Gojak, Zaza, Edera, Meite, Bonazzoli, Vojvoda, Murru, Nkoulou.

Allenatore: Giampaolo.