Confermato Liverani (proprio dal patron Krause)

Due giorni di riunioni, la prima ieri dopo il brutto ko interno contro il Torino, la seconda oggi. Iniziata stamattina si è protratta nel primo pomeriggio: nessun dubbio, è stato il patron stesso Krause a confermare la fiducia al tecnico crociato Fabio Liverani, messo in discussione dopo il capitombolo in classifica.

Tre ko consecutivi, due dei quali contro dirette concorrenti per non retrocedere, hanno anche dato il via ad una serie di proteste, dai social ad alcune scritte comparse a Collecchio, nel centro sportivo dove anche stamattina i crociati si sono allenati. Una conferma già nell'aria, visto che proprio questo allenamento era stato diretto da Liverani stesso.

Dopo la pesantissima sconfitta con il Torino era circolata l’ipotesi dell’esonero con il ritorno di Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto.