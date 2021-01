Rabbia sui social. Una voce sola: «Dovete onorare questa maglia»

«Onoratela» e «Indegni»: le due scritte comparse sui muri all’ingresso del Centro Sportivo di Collecchio rispecchiano il sentimento di rabbia, delusione e amarezza dei tifosi del Parma, che hanno esaurito la pazienza e fanno sentire la propria voce, soprattutto, attraverso i social. Piazza virtuale in cui si susseguono, senza sosta, critiche, insulti e sfoghi nei confronti di società, dirigenza, allenatore e squadra, nessuno escluso. «Sono fortunati che stanno giocando in uno stadio vuoto», è il pensiero diffuso tra la stragrande maggioranza che chiede la testa di Liverani, individuato come il principale responsabile di questa situazione, e il ritorno di uno dei tre ex D’Aversa, Donadoni o Guidolin.



«Al Parma mancano un gioco, un’identità, idee, il movimento senza palla, schemi, automatismi, cattiveria, fiducia e autostima: tutte cose che deve dare l’allenatore», il commento di Paolo che sposa quanto reclama la nota pagina Parma-Reggiana #maistatastoria. «E’ evidente che non possiamo persistere per questa strada. Se si vuole tentare di cambiare rotta, urge un cambiamento il prima possibile». «Dovevamo cambiare già dopo Crotone», sostengono in parecchi e, ricordando le precedenti due salvezze, il consiglio di Michele è quanto mai d’attualità. «Basta col bel calcio, non siamo mica il Barcellona. Ci si salva solo con difesa e sportellate» e, se si allarga il discorso all’aspetto caratteriale, Lorenzo crede che «il problema grosso sia la grinta: già dopo il lockdown, eccetto la vittoria a Marassi, il Parma non ne aveva più e ha faticato non poco».

Altri ancora sottolineano i limiti della rosa, «lo scorso anno avevamo Kulusevski che faceva la differenza», e attribuiscono le colpe a Carli, reo di non aver condotto un mercato all’altezza tanto che il ribaltone immediato, secondo il parere di Paolo, non porterebbe a niente.

«Cacciare Liverani adesso non ha senso perchè in un solo giorno nemmeno Mourinho farebbe il miracolo».

Qualcuno invoca l’intervento di Lucarelli, ma c’è anche chi usa l’ironia e pubblica la scena del film «L’allenatore nel pallone», dove il presidente Borlotti conferma la fiducia al tecnico Canà poco soddisfatto della rosa.

All’orizzonte un calendario a dir poco ostico, a cominciare dalla trasferta di domani a Bergamo.

«Chiediamo pietà all’Atalanta», «dobbiamo subìre un’altra umiliazione?», «meglio che stiamo a casa», alcune delle frasi che racchiudono il clima di rassegnazione e scoramento del popolo crociato. Il meno bersagliato è il presidente Krause che riceve un attestato di vicinanza da parte di Edoardo. «Deve sentire il supporto di tutta la gente di Parma».