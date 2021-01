A casa dell'Atalanta, mai come stavolta missione impossibile

Partiamo con l'ultimo bollettino di guerra: «Kucka è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare di grado lieve al gemello mediale di destra. Per Iacoponi lesione di I grado del soleo sinistro. Nessuna lesione strutturale per Yordan Osorio, che tuttavia non ha recuperato dalla gara con il Torino e non sarà disponibile».



Così il notiziario del Parma e andare ad affrontare la corazzata-Atalanta avendo il morale sotto i tacchi e lamentando tante assenze (vanno aggiunti Gervinho e Grassi mentre Pezzella è a mezzo servizio) vuol dire partire già battuti. E fin lì pazienza, perché a Bergamo si è perso anche le ultime tre voltei, l'anno scorso 5-0. L'importante sarebbe non disfarsi in campo, non portare a casa un risultato che infanghi ulteriormente una squadra già in cattive acque.

Il fatto è che in questo momento, e in queste condizioni fisiche e mentali, tra Atalanta, qualificata in Champions in un girone tosto, e Parma, appena sconfitto due volte dall'ultima in classifica, c'è più di una categoria di differenza.

Neanche con il massimo sforzo di fantasia riusciamo a immaginare un Parma che supera i bergamaschi. Ci vorrebbe una prova miracolosa di 16 singoli gialloblù e una disastrosa di tutti padroni di casa.

Liverani tanto per cominciare dovrà schierare una difesa inedita. Visto che Pezzella difficilmente può essere impiegato dall'inizio la soluzione più semplice sarebbe con Laurini a destra e Valenti o Balogh al centro, mantenendo Gagliolo a sinistra. Ma il centravanti avversario è un armadio a tre ante di nome Zapata. E allora forse sarebbe meglio schierare Gagliolo in mezzo, Laurini a sinistra e a destra sperare che la gamba di Busi non sfiguri troppo contro Gosens. In mezzo la necessità di aumentare il tasso di fisicità obbliga Liverani a scegliere Sohm invece di Cyprien mentre l'attacco dovrebbe essere ancora quello di domenica, con Inglese che però può scalzare Cornelius.

Il tecnico in conferenza ha sottolineato la necessità di restare compatti e quindi potrebbe studiare anche un sistema alternativo con un attaccante in meno e un centrocampista o difensore in più.

Palliativi che non cambiano quanto meno le prospettive del match, che sono buie. Cosa chiedere allora ai crociati? Quello che è apparso sui muri di cinta di Collecchio: di onorare la maglia, che non sarà quella di un top club europeo ma rappresenta una società e una città meritevoli di ben altri risultati.

C'è poi da capire se le sorti parmigiane di Liverani siano legate a questa partita. Sarebbe davvero uno scherzo di cattivo gusto, un infierire senza motivo su un tecnico che avrà anche fallito sin qui nel suo progetto ma al quale non si possono addossare tutte le colpe del rendimento deludente. Resta piuttosto da vedere quanto possano e vogliano dare ancora i veterani del gruppo, che sin qui hanno speso poco cuore per il Parma. Perché se si fa il callo a certi atteggiamenti, a gare senza passione e fame di punti, si rischia poi di replicarli con qualsiasi altro manico. E questo sarebbe imperdonabile. Oggi quindi servono messaggi precisi, siano esse per il vecchio o il nuovo allenatore.