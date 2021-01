Atalanta da copione (e da previsioni), il Parma non fa il miracolo: 3-0

Era un'impresa, nessun miracolo e previsioni mantenute. Atalanta con pilota automatico: ha ingranato lentamente con autorità., sbarazzandosi del Parma 3-0. Gol di Muriel al 15', poi Zapata (inizio secondo tempo) e Gosens. Non è mancata la dose di sfortuna per i gialloblù, due infortuni per Karamoh e Gagliolo (due shot di sostituzioni "bruciate" a metà primo tempo) si aggiungono alle già pesanti assenze. Il Parma, ben impostato e motivato ha fatto il suo match, punito nel primo gol dal primo guizzo atalantino. Poi, come si diceva, l'Atalanta ha ingranato lentamente le marce crescendo e dominando. Parma troppo debole in avanti: all'inizio palloni a cercare il solo Inglese, troppo controllabile. Il resto è poco: il solo Mihaila ha fatto qualcosina, qualche inserimento, ma anche lui controllabile senza patemi dalla difesa atalantina. Ora i crociati sono ad un punto dalla zona retrocessione, in attesa del match di Napoli con lo Spezia impegnato nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona.

Circola insistente la voce che si vada verso l'esonero di Liverani e che sia in arrivo Paulo Sousa.

L’indirizzo della gara, dopo il ritardo al fischio iniziale a causa di problemi tecnici legati alla comunicazione arbitro Sacchi-Var, è subito chiaro: Gasperini preferisce Muriel a Zapata e il numero 9 ricambia la fiducia, infilando col diagonale sinistro sull'invito al bacio di Ilicic, trequartista col confermatissimo Pessina. Per Liverani era già complicata, ora è come scalare l’Everest. Anche perchè la premiata ditta Ilicic-Muriel regala spettacolo (e anche un tiro, del colombiano, facilmente bloccato da Sepe) e l’Atalanta col passare dei minuti acquista sempre maggiore fiducia. I gialloblù restano in partita ma per Gollini i primi 45' sono da spettatore non pagante.

Cornelius per Inglese e Zapata per Muriel: cambiano i centravanti, Gasp pesca benissimo. Perchè, su invito di Gosens, Zapata trova il 2-0 col mancino. Terza partita consecutiva a segno per l’ex Samp e Napoli, Atalanta sul velluto. E poco dopo l’ora di gioca ecco il tris: lo cala il solito Gosens, tutto troppo facile per la Dea che nel frattempo ha lanciato Malinovskyi per Ilicic. Spazio anche a Miranchuk e al neoacquisto Maehle, che sfiora il 4-0 su assist di Zapata. Ottimo il riflesso di Sepe. I nuovi provano a mettersi in mostra (Miranchuk sfiora l’incrocio di testa) mentre Gollini si sporca i guantoni su un tirocross di Mihaila, il migliore dei suoi. L’Atalanta prosegue la sua corsa, per Liverani classifica complicata e panchina sempre più in bilico.

I RISULTATI

ORE 15 Cagliari - Benevento 1-2

Atalanta - Parma 3-0

Bologna - Udinese 2-2

Crotone - Roma 1-3

Lazio - Fiorentina 2-1

Sampdoria - Inter 2-1

Sassuolo - Genoa 2-1

Torino - Verona 1-1

Napoli - Spezia (ore 18)

Milan - Juventus (ore 20.45)

CLASSIFICA

PT G V N P GF GS

Milan 37 15 11 4 0 34 16

Inter 36 16 11 3 2 41 21

Roma 33 16 10 3 3 35 24

Sassuolo 29 16 8 5 3 29 23

Napoli 28 14 9 1 4 31 13

Atalanta 28 15 8 4 3 36 21

Juventus 27 14 7 6 1 29 14

Lazio 25 16 7 4 5 25 25

Verona 24 16 6 6 4 20 15

Benevento 21 16 6 3 7 19 26

Sampdoria 20 16 6 2 8 25 26

Bologna 17 16 4 5 7 23 29

Udinese 16 15 4 4 7 17 23

Fiorentina 15 16 3 6 7 17 23

Cagliari 14 16 3 5 8 23 33

Parma 12 16 2 6 8 13 31

Torino 12 16 2 6 8 26 33

Spezia 11 15 2 5 8 19 30

Genoa 11 16 2 5 9 16 30

Crotone 9 16 2 3 11 16 38