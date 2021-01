Atalanta-Parma

13' Partita spezzettata, ora Ilicic zoppica e si tocca il ginocchio

10' Karamoh non ce la fa: dentro Mihaila

7' Karamoh a terra per un guaio muscolare

5' Pazienza dell'Atalanta, Ilicic trova spazio per calciare, ribattuto in angolo

5' Parma prudente e intento più a ragionare

3' Cross, Ilicic cerca di conquistare palla, stavolta è lui a fare fallo su Gagliolo

2' Ilicic cerca do smistare il pallone sulla fascia. Gagliolo arriva in ritardo: calcione.

Il Parma con Inglese gioca il primo pallone. Parma con maglietta gialla, fascia orizzontale blu.

Inizio in ritardo per un problema tecnico all'arbitro Sacchi, aiutato da un collaboratore a sistemare la connessione con il microfono. I giocatori, sistemati in campo, palleggiano.

La presentazione

Il notiziario del Parma è un bollettino di guerra (infortunati), andare poi ad affrontare la corazzata-Atalanta avendo il morale sotto i tacchi vuol dire partire già battuti. E fin lì pazienza, perché a Bergamo si è perso anche le ultime tre volte, l'anno scorso 5-0. L'importante sarebbe non disfarsi in campo, non portare a casa un risultato che infanghi ulteriormente una squadra già in cattive acque.

Il fatto è che in questo momento, e in queste condizioni fisiche e mentali, tra Atalanta, qualificata in Champions in un girone tosto, e Parma, appena sconfitto due volte dall'ultima in classifica, c'è più di una categoria di differenza.

Neanche con il massimo sforzo di fantasia riusciamo a immaginare un Parma che supera i bergamaschi. Ci vorrebbe una prova miracolosa di 16 singoli gialloblù e una disastrosa di tutti padroni di casa.

Le formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.

Allenatore: Gasperini.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Alves, Valenti, Gagliolo; Kurtic, Sohm, Cyprien; Hernani; Karamoh, Inglese.

Allenatore: Liverani.

L’ultima vittoria crociata a Bergamo risale al lontano 16 febbraio 2014 quando gli emiliani si imposero 4-0 sull’Atalanta con le reti di Molinaro, Cassano e Schelotto e l’autorete di Benalouane. L’ultimo pareggio, invece, tra i nerazzurri e i ducali risale all’11 marzo 2012. Alla rete di Manfredini rispose il gol di Paletta.