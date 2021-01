Schone si svincola dal Genoa: verrà al Parma?

Si chiude dopo un anno e sei mesi l'avventura di Lasse Schone al Genoa. Il centrocampista danese, arrivato nell’estate del 2019 dall’Ajax e accolto da oltre duemila tifosi all’aeroporto di Genova, ha rescisso il contratto che lo legava al club rossoblù sino a giugno 2021. Dopo una stagione giocata da titolare, 32 partite con due gol e tre assist, oltre a due gare di Coppa Italia con una rete, in questo campionato Schone era stato escluso dalla lista e dunque di fatto fuori rosa. Schone potrebbe essere un possibile obiettivo del Parma che ha urgente bisogno di rinforzi a centrocampo.



Con il campo di ds prima, da Faggiano a Marroccu, e di allenatore poi, da Maran a Ballardini, il nuovo dirigente aveva sondato il terreno per un suo possibile reintegro ma il giocatore «aveva mostrato amarezza per quanto accaduto e aveva chiesto di essere ceduto».

Il suo futuro potrebbe essere però ancora in Italia ma non solo come ha confermato il suo procuratore Kanhai al portale olandese Voetbal: «Lasse e io siamo convinti che possa ancora raggiungere il suo massimo livello all’Ajax. Ricevo telefonate quotidiane da club e agenti su Lasse. Ma Lasse è giustamente critico e vuole fare il passo giusto. Ci sono diverse richieste dall’Italia. Ma non troverei nemmeno illogico un ritorno all’Ajax».