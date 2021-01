Parma, non basta un buon primo tempo: la Lazio sale e fa suo il match nei secondi 45': 2-0

Il primo tempo non basta. Bene i primi 45' per i crociati con personalità e gioco in avanti: due le occasioni belle e nitide create. Poi tre offensive della Lazio spaccano la partita. Infatti Luis Alberto al 10 non sbaglia una comoda palla sevita da Lazzaro. I biancazzurri sonio saliti e il Parma ha diminuiti i giri: il secondo gol ne è la prova. Bellissima azione della Lazio al limite, veloce e corale, di una squadra ottima: palla a Caceido e raddoppio. I crociati non hanno mollato, anzi, ma la tenuta e la carenza di gol (problema atavico per questa squadra) hanno fatto il loro. Quinta sconfitta consecutiva per il Parma, ma qualche segnale positivo s'è visto.

