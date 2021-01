Da Malcuit a Zaza, tutto il programma di... radiomercato-Parma

Che il Parma, Carli e Krause debbano forzatamente ricorrere al mercato è non solo evidente vista la classifica, ma basta aprire la porta dell'infermeria per evidenziare come sia anche necessario. Radiomercato è ben sintonizzata da giorni, con varie voci. Di ufficiale non c'è ancora nulla. Insomma, tante telefonate di Carli, ma nulla di nero su bianco.

Il primo nome a vestire la maglie del Parma sarebbe Kevin Malcuit, difensore del Napoli. Nel caso sfumasse, ecco pronto Cristiano Piccini dell'Atalanta o Andrea Conti del Milan, su cui punta tanto anche la Fiorentina. In attacco interessa un altro romeno, ed è Dennis Man, attaccante della Steaua Bucarest. Richiesta economica di 12 milioni, si tratta. Si allontana Carles Perez della Roma. Piacciono anche Lorenzo Venuti per la difesa e Filippo Falco per l'attacco, così come Alfred Duncan per il centrocampo. Non muore l'interesse per Simone Verdi, ma il Toro vorrebbe a sua volta Jasmin Kurtic, per questo offrirebbe più volentieri di Verdi, Nicholas Nkoulou. Secondo alcuni al Parma interessa anche Simone Zaza.