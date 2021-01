Parma a caccia di rinforzi: preso Malcuit arrivano Pulgar, Duncan o Ounas?

Il Parma sta attivamente muovendosi sul mercato per rinforzare una rosa oggettivamente troppo debole per raggiungere la salvezza. Carli avrebbe definito l'ingaggio del francese Malcuit dal Napoli (esterno difensivo che è reduce dalla rottura del crociato e sulle cui condizioni fisiche in tanti si pongono delle domande) e starebbe valutando alcune posizioni. I nomi che girano sono quelli del centrocampista cileno Erick Duncan, 26enne della Fiorentina, di Alfred Duncan, di Adam Ounas, esterno difensivo del Napoli e del milanista Mateo Musacchio.

