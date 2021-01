Rientrano (finalmente) Grassi e Kucka. Ma D'Aversa perde Balogh. Mercato: da Falco a Scamacca, le voci...

Mattinata di allenamento per il Parma di mister D’Aversa che prepara il match di domenica in casa del Sassuolo. Lavori di prevenzione ed attivazione seguiti da un lavoro tattico, quindi partita su porzione ridotta del campo per i crociati. Alberto Grassi e Juraj Kucka hanno lavorato con i compagni. Differenziato per Riccardo Gagliolo e Simone Iacoponi, così come per Botond Balogh a causa di una tendinopatia. Terapie per Yann Karamoh, Vincent Laurini e Yordan Osorio. Intanto Lautaro Valenti "ha eseguito a Monaco, dal professor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, una visita di controllo che ha confermato la gravità della lesione subita domenica contro la Lazio e, di conseguenza, è stato impostato il protocollo di recupero". Il giocatore ha riportato "una lesione di alto grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro".

Mercato

Sul fronte del marcato, Parma attivo. Tante telefonate e tanti contatti per Carli, anche se il ds ha detto "Gli acquisti più importanti saranno i recuperi dei nostri ragazzi, fermo restando che stiamo cercando di dare una mano a questo gruppo. Prima di tutto penso a questi ragazzi e entro domenica non credo arriverà nessuno. Non possiamo sbagliare. Il margine d'errore è poco, quindi cercheremo soprattutto ragazzi che conoscono il campionato, che ci hanno già giocato e che si possano inserire facilmente..."

Filippo Falco non convocato dal Lecce (può essere un segnale di mercato) resta nei pensieri di Carli, lo conferma il suo agente Mario Giuffredi: “Filippo Falco in A? Sassuolo e Parma hanno chiesto informazioni, vedremo“. Stessa cosa per Andrea Conti, di cui è procuratore: "Conti alla Fiorentina? 50 e 50". Sul terzino del Milan anche il Parma . Ma nelle ultime ore il suo trasferimento ai viola avrebbe subito una frenata.

Si allontana Sabelli del Brescia, verso il Cagliari.

Sergio Bermejo, trequartista del Real Saragozza sarebbe stato proposto al Parma.

Mateo Musacchio, centrale argentino del Milan, piace ai crociati. Tornato in campo ieri dopo undici mesi di inattività in seguito ad un'operazione alla caviglia ha puntati anche gli occhi del Genoa.

Cristiano Piccini dell'Atalanta è stato accostato al Parma nei giorni scorsi come possibile pedina per la fascia destra. Ma piace ad altre squadre.

Ha appena risolto con il Genoa, ora si allena con l'Ajax in attesa di una chiamata: il danese Lasse Schone è stato seguito da Cagliari, Torino e ParmaS

Carli prosegue a parlare con il Napoli per Ounas e Malcuit. Ma non gli dispiace Scamacca (sul quale ci sono anche Bologna e Udinese).