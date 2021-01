D'Aversa non convoca Alves e Inglese ma recupera Iacoponi e Kucka

Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani in casa del Sassuolo. Non fa parte dell’elenco Bruno Alves che è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra così come non è convocato Roberto Inglese che ieri ha perso il padre.

Questa la lista: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe. Difensori: Busi, Dierckx, Iacoponi, Pezzella, Radu, Ricci. Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Grassi, Kucka, Kurtic, Sohm, Traorè. Attaccanti: Artistico, Brunetta, Cornelius, Gervinho, Mihaila, Sprocati.