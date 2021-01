Sassuolo-Parma: Kucka porta in vantaggio i crociati - SEGUI QUI LA DIRETTA

SECONDO TEMPO

48' Consigli anticipa Gervinho in area.

47' Colpo di testa di Raspadori in area piccola: palla alta sulla traversa.

Saranno 4 i minuti di recupero.

45' Altro colpo di testa di Ferrari e di nuovo palla a lato.

43' Angolo per il Sassuolo. Ferrari colpisce malissimo, palla sul fondo.

42' Busi spazza in area in una situazione pericolosa.

41' Doppio cambio per il Parma: entrano Sohm e Cyprien, escono Grassi e Brugman. Nel Sassuolo dentro Raspadori per Traorè.

39' Ammonito anche Busi.

38' Ci prova Gervinho da dentro l'area piccola ma alza troppo il tiro e spara sopra la traversa cadendo all'indietro.

36' Traorè ci prova da fuori ma senza lucidità, palla altissima.

Sta per entrare Sohm.

35' Ammonito Brugman ma non sembrava un fallo da amonizione.

33' Splendido tiro di Grassi che costringe Consigli alla difficile parata in due tempi.

32' Rogerio stende Grassi al limite dell'area di rigore: cartellino giallo anche per lui.

31' Il Parma è tutto chiusu nella propria trequarti e il Sassuolo fatica a trovare spazi.

28' Pezzella deve uscire, al suo posto entra Ricci.

27' Si fa male Pezzella che si tocca la coscia sinistra e si accascia a terra.

26' Ammonito Maxime Lopez per fallo su Brugman.

26' Escono Caputo e Kyriakopoulos ed entrano Haraslin e Rogerio.

25' Djuricic sfrutta un rimpallo e va al tiro da ottima posizione ma la palla finisce a lato.

22' Kyriakopoulos cerca di soprendere Sepe da lontano ma il portiere crociato è attento e blocca.

20' Clamoroso errore di Kucka che si mangia la doppietta... Splendida azione di Gervinho sulla sinistra e palla al centro per lo slovacco che, tutto solo, ha un rigore in movimento ma calcia malissimo e spara alto.

19' Rovesciata di Ahyan sugli sviluppi di un corner, palla alta.

16' Grassi cerca il piattone di precisione dal limite ma la palla finisce oltre la traversa.

14' Djuricic entra in campo al posto di Magnanelli.

12' Grande parata di Sepe sul bellissimo tiro di Defrel da centro area. Il portiere mette sopra la traversa.

11' Punizione di Traorè, Kucka allontana.

10' Gervinho va via da solo dalla propria metà campo, salta due uomini poi, entrato in area, viene fermato dal terzo (Chiriches) quando ormai era arrivato davanti a Consigli.

8' Ci prova Kurtic da fuori area ma sbaglia la direzione e i suo diagonale finisce innocuo sul fondo.

6' Defrel ci prova da fuori, tiro rimpallato e neutralizzato con i piedi da Sepe.

3' Contropiede del Parma ma Kucka sbaglia l'appoggio a Pezzella.

2' Corner per il Sassuolo. La difesa crociata risolve.

1' Iniziata la ripresa.

I giocatori fanno il loro ingresso in campo per il secondo tempo. Muldur prende il posto di Toljan, nessun cambio nel Parma.

Si riscalda Muldur che entrerà in campo all'inizio della ripresa.

Parma bravo e fortunato in questo primo tempo. Dopo aver subito (una traversa colpita da Kyriakopoulos e un gol annullato a Caputo per fuorigioco millimetrico) i crociati hanno colpito nella prima vera grande occasione da gol con una splendida rete di Kucka di testa e poi hanno controllato bene la reazione dei neroverdi chiudendo il tempo in attacco. Il ragazzino belga Kierckx sta tenendo il campo discretamente con qualche piccola sbavatura ma senza grandi errori, tutti gli altri combattono con il coltello fra i denti. Ci aspetta un secondo tempo difficilissimo perché il Sassuolo non si rassegnerà di certo.

PRIMO TEMPO

Non c'è tempo per batterlo, Tutti negli spogliatoi.

48' Punizione dalla destra di Brugman, Consigli mette in angolo.

47' Il Parma chiude il tempo in attacco.

46' Corner del Sassuolo, Sepe controlla senza problemi.

Saranno 3 i minuti di recupero.

45' Ultimo minuto poi ci sarà il recupero.

42' Sul corner di Brugman stacca Cornelius ma la sua conclusione di testa finisce a lato.

42' Calcio d'angolo regalato al Parma con un retropassaggio azzardato del Sassuolo.

Kucka ha avuto un movimento da attaccante vero anticipando il difensore diretto.

37' GOL DEL PARMA! Splendida azione di Pezzella che scende sulla sinistra e pennella al centro per Kucka che di testa infila benissimo: 1-0 per i crociati.

34' C'è un fallo di mani in area di rigore del Sassuolo ma l'arbitro fischia un fuorigioco a Gervinho.

29' Dierkcx respinge in area il tiro di Lopez.

26' Calcia Brugman sulla barriera, poi riprende la ribattuta e tira molto sopra la traversa.

25' Calcio di punizione dal limite per il Parma per fallo su Kucka.

21' ANNULLATO UN GOL A CAPUTO L'attaccante era in fuorigioco al momento di ricevere palla in area. Il Var annulla dopo due minuti, la posizione era irregolare per pochissimi centimetri.

19' Occasione per il Parma: cross di Kucka da destra per Pezzella che al momento della conclusione a porta vuota viene anticipato da un difensore.

17' Il Sassuolo ha preso in mano le redini del gioco e ha piazzato le tende nella metà campo dei crociati che si limitano a difendere.

13' Bel cross di Pezzella in area per Kucka ma Consigli è bravo nell'uscita e blocca con sicurezza.

12' Altra occasione per il Sassuolo: palla in area piccola per Caputo che costringe Sepe ad una difficile parata a terra.

12' Pericolosissimo retropassaggio di Magnanelli che mette in difficoltà il suo portiere,

11' Il Sassuolo sfiora il gol: Kyriakopoulos in area tira a colpo sicuro e colpisce in pieno la traversa.

10' Partita abbastanza equilibrata con le due squadra che si stanno ancora studiando.

7' La prima azione del Sassuolo è interrotta da Dierckx che ruba palla a Caputo.

5' Clamoroso fallo su Gervinho ma l'arbitro lascia proseguire.

3' Kucka si rialza sanguinante e con la testa fasciata ma riprende a giocare.

1' Primo giallo dopo 40". Lo prende Chiriches che colpisce in testa Kucka con un calcio. Kucka resta lungamente a terra, preoccupazione sulla panchina del Parma.

Partiti!

Roberto D'Aversa fa di necessità virtù: contro il Sassuolo ha scelto una formazione che sembra essere un 4-3-3 con Kucka attaccante esterno. In porta gioca Sepe, in difesa, da destra a sinistra, Busi, Iacoponi (recuperato), il giovanissimo (classe 2003) Dierckx al suo debutto assoluto in maglia crociata, e Pezzella; a centrocampo Grassi, Brugman e Kurtic, in attacco Cornelius con Kucka e Gervinho esterni.