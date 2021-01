Il primo acquisto crociato di questo mercato invernale sembra essere cosa fatta: Andrea Conti, terzino destro del Milan, arriva al Parma in prestito con obbligo di riscatto ad una cifra stimata di 7 milioni di euro. Conti, arrivato in rossonero dall'Atalanta, ha sofferto numerosi infortuni ma ora sembra essere ristabilito ed è in cerca di riscatto. Il ragazzo oggi prenderà parte alla trasferta di Cagliari e da domani dovrebbe essere a disposizione di D'Aversa.

