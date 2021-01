Bayern migliore squadra al mondo. Tre italiane nella top 10. Ma c'è anche il Parma (314°...)

Bayern Monaco miglior club del mondo del 2020 e tre italiane nella top ten. Questo quanto stabilito dalla Federazione internazionale di storia e statistica del calcio (IFFHS) che premia i vincitori di Champions League, Supercoppa Europea, Bundesliga e Coppa di Germania. Ma c'è anche il Parma, 314° (ha scalato qualche posizione, era 385° nel 2019): non è certo il primo posto di qualche anno fa, ma almeno una piccolo mattone a quello che è il blasone di una delle squadre comunque più vittoriose in Italia. Parma che comunque ha un ottimo 17° posto nel ventennio 1991-2009. E 38a come squadra del secolo scorso (sesta tra le italiane).

Il Bayern torna sul tetto del mondo sette anni dopo l’ultima volta, secondo i calcoli della Iffhs. Alle spalle dei bavaresi (260 punti) i brasiliani del Palmeiras (230), mentre completano il podio i francesi del Psg (226). L’Inter, quarta con 223 punti, è la prima delle italiane, ma nella top ten ci sono anche il Milan, sesto con 220, e la Juventus settima con 218. Tra le due milanesi il Manchester City di Pep Guardiola (221). Completano la top ten Siviglia, Manchester United e Arsenal. Tornando alle italiane tra le prime 50 anche Napoli (21esimo con 183 punti), Atalanta (22esima con 182), Roma (30esima con 170) e Lazio (38esima con 156).