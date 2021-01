Finsice il primo tempo: Lazio in avanti nel punteggio 1-0

44' La Lazio gestisce il pallone per evitare le ripartenze del Parma

40' Bellissimo pallone conquistato, gestito e smistato da Sohm. Ma la difesa della Lazio controlla

35' Offensiva del Parma, la Lazio si salva in fallo laterale due volte

31' Il Parma ha subito il vantaggio biancazzurro: rinchiuso in difesa si difende dal forcing della Lazio affidandosi al contropiede

Durante il forcing della Lazio i telecronisti Rai chiamano ripetutamente "Verona" i giocatori gialloblù (del Parma) per qualche minuto. Sui social si scatena l'ironia (e la rabbia) e qualche dubbio sulla faziosità dei commenti.

23' Parolo solo nel cuore dell'area colpisce di testa: gol

21' Palo di Pereira

20' Muriqui defilato entra e spara: super-parata di Colombi

18' Mihalia in fuga sulla sinistra in contropiede: dentro per Brunetta che colpisce a colpo sicuro Palla deviata in angolo

18' Lazio in forcing

14' Palla a Muriqui nel centro dell'area. La punta della Lazio tocca in scivolata: palo

11' Buon Parma: propositivo e con personalità. Negli ultimi minuti la Lazio si sta facendo sotto

8' Fares, fuga sulla destra. Mette dentro, ma la difesa del Parma controlla

4' Occasione Parma. Strakosha esce su Brunetta lanciato bene a rete

2' Pronti, via: il Parma si guiadagna un angolo. Ma la difesa della Lazio allontana

Parma con maglia blu e fascia orizzontale gialla. Lazio tradizionale maglia azzurra con bordi bianchi

La presentazione

Torna Lazio-Parma, nel giro di dieci giorni. Quest volta non il campionato ma gli ottavi di Coppa Italia. Parma abbondantemente trasformato. Dieci giorni fa al Tardini il Parma s'è contrapposto in pieno equilibrio alla miglior Lazio per un'ora prima di piegarsi sulle ginocchia. Stavolta però, almeno dando un'occhiata ai difensori e agli attaccanti convocati dall'allenatore, non ci dovrebbe proprio essere partita. E allora il primo obiettivo dev'essere limitare i danni, nel senso di non andare ad affollare ulteriormente l'infermeria e magari non dare adito a risultati da guinness dei primati perché le figuracce non vanno e non fanno mai bene.

Le formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi.

A disposizione: Alia, Reina, Armini, Vavro, Patric, Radu, Czyz, Lulic, Marusic, Bertini, Caicedo, Correa.

Allenatore: Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Dierckx, Kurtic, Ricci; Dezi, Cyprien, Sohm; Mihaila, Brunetta, Sprocati.

A disposizione: Sepe, Rinaldi, Brugman, Artistico, Hernani, Traorè, Bane, Camara, Radu, Kosznovszky, Lopes Silva, Adorante.

Allenatore: D'Aversa.