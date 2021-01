Il Parma recupera (finalmente) Karamoh

Nemmeno il tempo di rifiatare dopo la sconfitta di ieri sera, con la Lazio in Coppa Italia, che il Parma è subito tornato in campo per sostenere una seduta pomeridiana in vista della partita casalinga di domenica contro la Sampdoria. Il gruppo è stato diviso in due parti: i crociati impiegati all’Olimpico hanno svolto un lavoro defaticante, il resto della squadra, invece, si è dedicato a esercizi di riscaldamento e tecnica applicata seguiti da un lavoro tattico e da una sessione di tiri in porta. Dall’infermeria giungono buone notizie su Karamoh che ha ripreso a lavorare assieme ai compagni. Ancora lavoro differenziato per Balogh, Laurini e Osorio mentre capitan Alves e Valenti si sono sottoposti a terapie. Domattina è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse al termine della quale alle 15 il tecnico Roberto D’Aversa interverrà via Zoom nella consueta conferenza stampa della vigilia.

