I convocati per la Samp: c'è subito Conti ma non Cyprien (tonsillite)

Manca anche Cyprien nell’elenco dei 24 convocati del Parma in vista del posticipo casalingo dell’ultima giornata del girone d’andata contro la Sampdoria: il centrocampista francese ha accusato una tonsillite febbrile e non sarà a disposizione così come capitan Alves, Balogh, Inglese, Laurini, Osorio, Valenti e il lungodegente Nicolussi Caviglia. In lista anche il neoacquisto Conti, arrivato in settimana dal Milan, e il rientrante Gagliolo che dovrebbero essere titolari nella difesa a quattro completata da Iacoponi e Gagliolo. In avanti, nonostante il recupero di Karamoh e la buona prestazione in Coppa Italia del duo Mihaila-Brunetta, si va verso la conferma del tridente con Kucka e Gervinho ai lati di Cornelius, già visto all’opera una settimana fa al Mapei Stadium.

Il tecnico Roberto D’Aversa è concentrato solo sul campo, non vuole pensare nè al mercato nè ai problemi di infermeria. "Da quando sono qui penso solo al lavoro, gli infortuni li hanno tutte le squadre e rappresentano un pò la conseguenza del lockdown", ha spiegato l’allenatore crociato prima di soffermarsi sulla Samp. "Sarà una partita molto difficile, pressano in maniera alternata e aggrediscono bene: dovremo essere bravi tatticamente e mentalmente pronti per il duello fisico se vogliamo uscire con un risultato positivo"..

I convocati

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella, Ricci;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Mihaila, Sprocati.