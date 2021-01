D'Aversa: "Ci siamo fatti due gol da soli. Ma credo nella salvezza"

Roberto D'Aversa al termine della gara ai microfoni di Sky:

Mercato "La partita dimostra che la squadra ha bisogno che la società intervenga sul mercato, perché con i cambi siamo in difficoltà. Però, a parte questo, dopo aver colpito un pal e una traversa ed esserci fatti due gol da soli, dobbiamo ragionare soprattutto sul nostro lavoro per eliminare questi errori che in Serie A non puoi concedere".

Mentalità "Se siamo penultimi un motivo ci sarà. Con me alla guida abbiamo disputato tre partite e abbiamo sempre avuto da recriminare, ma non è sfortuna: evidentemente non facciamo le cose in maniera determinata per portare a casa il risultato. Dobbiamo lavorare sull'aspetto fisico e soprattutto sull'aspetto mentale: c'è una fragilità evidente. Ripeto: ci siamo fatti due gol da soli".

Il ritorno a Parma "In tre anni e mezzo non c'è mai stata una stagione senza difficoltà anche se abbiamo fatto cose importanti. Mi ha riportato qui la voglia di tutelare quello che abbiamo costruito in questi anni e che sento anche mio. Cercherò con tutte le mie forze di raggiungere la salvezza".

Panchina corta "Darmian e Kulusevski sono giocatori difficili da sostituire e quello di gennaio è un mercato particolare. In questo momento dobbiamo adattare alcuni giocatori in ruoli non propri, ad esempio Kucka renderebbe di più giocando a centrocampo, ma in questo momento il problema è che se stasera avessi voluto sostituire Cornelius non avevo una punta di ruolo"