Parma-Sampdoria 0-2

47' Gervinho servito da Kucka semina i difensori della Samp e crossa a filo di porta ma né Karanoh né Cornelius sono in zona. Il Parma è uscito bene dagli spogliatoi, conquista due corner. Kucka si sposta in mezzo e la squadra sembra più centrata adesso. Sl secondo corner (di Pezzella) Grassi sfiora di testa

D'Aversa inizia il secondo tempo con Karamoh (al posto di Hernani, che ha sulla coscienza il secondo gol)

Non è decisamente un momento fortunato per il Parma. Contro la Samp la squadra di D'Aversa preme, fa la partita, colpisce un palo con Gervinho e una traversa con Kucka e crea altre due chiare occasioni da gol ma al 25' subisce la rete di Yoshida favorito da un rimpallo sfortunato. Il gol (primo tiro in porta dei doriani) cambia la partita e il Parma ancora tramortito regala (con Hernani) la palla del 2-0. Positivo l'esordio di Conti, anche se non è ancora del tutto integrato negli schemi difensivi del Parma. Qualche fiammata di Gervinho e tanta qualità e quantità da Kucka. Poche occasioni per Cornelius. Grassi e Pezzella i più propositivi in avanti.

Primo tempo

44' Traversa di Kucka! Il Parma proprio non è fortunato questa sera

43' Gervinho pesca Kucka che calcia di sinistro, palla deviata e Audero salva sopra la traversa. Primo corner per il Parma

Il Parma accusa il colpo, la Samp rischia di segnare anche il terzo gol (ancora Keita Balde di testa)l. I blucerchiati giocano in scioltezza, ci prova anche Quagliarella di testa

35' Hernani perde palla nella propria metà campo, la Samp ne approfitta e Keta Balde segna il 2-0 di sinistro entrando in velocità in area.

Si scaldano gli animi alla mezz'ora, giallo per Kucka e Keita che non fanno complimenti in mezzo al campo

29' Audero esce fuori dall'area e salva su Gervinho tutto solo lanciato da Kucka

Continua il momento sfortunato dei crociati che premono per 25 minuti, sfiorano due volte il gol e vengono puniti da Yoshida

25' La beffa: palla nell'area del Parma, un rimpallo di Cornelius favorisce il giapponese Yoshida che insacca da due metri

23' Clamorosa occasione peri crociati: fa tutto Gervinho che dal limite dell'area fa partire un destro violento che ha colpito il palo alla sinistra di Audero dopo la deviazione del numero uno blucerchiato

20' Cross pericoloso di Candreva ma la palla finisce sul fondo

Continua a premere il Parma ma poi non concretizza negli ultimi 16 metri. I crociati faticano a costruire a difesa schierata. Gervinho spostato ora sulla destra

16' Primo tiro della Samp, Baldè calcia abbondantemete fuori

13' Tira Kucka, al termine di un'azione corale Kurtic-Pezzella, ma la Samp si salva sulla linea con Colley dopo che Gervinho aveva riconquistato il pallone per un errore della difesa. E' l'occasione migliore della gara finora. E' il Parma a fare la partita

10' Conti al debutto fa buon guardia al centro della difesa e si propone con continuità in avanti. E' il Parma a fare la partita. Gervinho entra di nuovo in area dalla sinistra, ma il passaggio non trova nessuno

7' La squadra di D'Aversa preme, altra occasione con palla servita in mezzo da Gervinho, Conti arriva al tiro recuperando il pallone ma calcia debolmente

Partita iniziata, il Parma in maglia crociata attacca da sinistra verso destra. Inizio contratto per entrambe, si gioca per lo più a centrocampo. Al 6' prima azione del Parma in avanti, il cross di Hernani però è troppo lungo.

Le formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Balde; Ramirez, Quagliarella.

Allenatore: Claudio Ranieri.

La presentazione

Parma-Sampdoria chiude la 19a giornata e l'intero girone di ritorno. Diciotto partite, due sole vittorie, l'ultima due mesi fa. Lo score del Parma è inguardabile. Ma sono i numeri che sottolineano la delicatezza del match di oggi con la Sampdoria. I crociati sono spalle al muro e bisogna ammettere che spesso in questi frangenti hanno dato il meglio di sé.

Il ritorno di D'Aversa ha fatto registrare indubbi progressi sotto tanti aspetti ma, come ha sottolineato lo stesso allenatore, non ha ancora inciso abbastanza in classifica. Ecco allora che questa diciannovesima giornata dovrà per forza segnare un punto di ripartenza. Girare la boa di metà campionato a 13 o 14 punti vorrebbe dire doverne fare il doppio nel girone di ritorno.