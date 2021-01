Da Nkoulou a Zirkzee, le opzioni per il mercato del Parma che ritrova Cyprien ma (ri) perde Karamoh

Allenamento pomeridiano per il Parma che ha ripreso la preparazione in vista del match di domenica in casa del Napoli. Per i crociati di mister D’Aversa lavori di prevenzione e riscaldamento seguiti da tecnica applicata ed esercizi sul possesso palla. Infine partita su porzione ridotta del campo e lavoro aerobico. Per quel che riguarda i singoli Wylan Cyprien ha lavorato con i compagni. Yann Karamoh si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore destro, in sede controlaterale rispetto al recente infortunio. Lavoro differenziato per Bruno Alves, Botond Balogh, Vincent Laurini e Yordan Osorio. Terapie per Lautaro Valenti.

Il mercato è, poi, uno degli aspetti principali su cui la società puntao per rimediare alla brutta situazione di classifica. Dopo gli acquisti di Andrea Conti e Vasileios Zagaritis si cercano un difensore esperto e un attaccante prolifico. Nel reparto arretrato si sono alternati vari nomi. Giocatori che, per un motivo o per l'altro non sono arrivati: Papastathopoulos ha firmato con l'Olympiakos, Dragovic che sembra ad un passo dallo Stella Rossa, Musacchio è alle visite mediche con la Lazio. Fazio della Roma si allontana. C'è da capire se Bruno Alves rimarrà a Parma o meno. Il centrale potrebbe arrivare attraverso uno scambio con il Torino. Granata interessati a Kurtic, oltre ai 5 milioni che il Parma avrebbe chiesto ci sono possibili contropartite che potrebbero essere Federico Bonazzoli e Nicolas Nkoulou. Anche Simone Verdi piace al Parma, ma la richiesta del Torino è di 15 milioni. In attacco sempre attiva la pista per Patrick Cutrone che comunque interessa tanto all'Udinese. Ritorna calda la pista per Dennis Man. Nel mirino di Carli c'è anche Joshua Zirkzee, attaccante olandese in uscita dal Bayern Monaco: Parma ed Everton sono pronte ad accoglierlo. Mudo Vazquez si allontana, interessa invece Adam Ounas del Cagliari.