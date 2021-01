Mercato attaccanti, ore decisive, da Bucarest: "Man domenica giocherà a Parma". Domattina una risposta per Zirkzee

Ancora pochi giorni per la chiusura del calciomercato (1 febbraio alle 20), Carli scatenato. Interessa Cutrone ma il Parma sta accelerando per Dennis Man e aspetta una risposta dal Bayern Monaco per Joshua Zirkzee. La risposta definitiva da parte del Bayern Monaco dovrebbe arrivare entro domattina.

Federico Bonazzoli, invece, sarebbe sempre più vicino al Crotone. Ulteriori conferme su Dennis Man arrivano da Gigi Becali, patron dell'FCSB che ha confermato l'addio di Dennis Man al club di Bucarest: "Sì, Man ha una partita domenica con il Parma".

Dopo l’acquisto del Papu Gomez, il Siviglia pensa all’uscita di Franco Vazquez. Secondo 'Mundo Deportivo', la squadra di Lopetegui vorrebbe sfoltire la rosa e il 'Mudo' è in vendita. Il Parma, sempre secondo il quotidiano catalano, avrebbe raggiunto l’accordo economico con il giocatore anche se manca l’intesa tra i club.