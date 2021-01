In attesa del sì per Zirkzee il mercato del Parma non finisce: interessa Ranocchia

Il conto alla rovescia, per il 1° febbraio (ore 20) è sempre più incessante. Ma dopo Conti e Man, il ds crociato Carli non si ferma. Parma aspetta il sì dal Bayern per Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001. L'olandese-nigeriano sarebbe secondo le voci in procinto di sbarcare a Parma. Ma il ds è alla ricerca anche di un difensore: sul suo taccuino anche il nome di Andrea Ranocchia, l'espetto centrale dell'Inter.

Come kulusevski? Sam Lammers, classe '97, gioiello dell'Atalanta ha molti estimatori. Tra questi il Parma.

Seduta mattutina per il Parma, che a Collecchio prosegue la sua preparazione in vista del match di domenica contro il Napoli. Capitolo infermeria: Bruno Alves e Vincent Laurini hanno proseguito con il lavoro differenziato, mentre Yann Karamoh e Lautaro Valenti hanno proseguito con le terapie.