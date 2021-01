Il Parma a Napoli si affida al tridente Kucka-Cornelius-Gervinho

PRIMO TEMPO

27' Iniziativa di Lozano, Gagliolo salva in angolo. La difesa libera.

26' Corner per il Parma: crossa Pezzella ma Ospina blocca in due tempi.

23' Kurtic perde un brutto pallone a ridosso dell'area di rigore crociata ne nasce un'azione che si conclude con un corner per il Napoli. Fortunatamente la difesa riesce a liberare.

I crociati fino a questo momento si stanno difendendo bene ma non riescono mai ad arrivare al tiro.

19' Primo corner per il Parma. Ospina allontana con un pugno.

13' Altro corner per il Napoli, fallo in attacco degli azzurri. Manolas manda per terra Gagliolo con una spinta e il gioco riprende con una punizione per il Parma.

E' il Napoli a fare la partita, come previsto. Il Parma è chiuso in difesa e cerca di farsi vedere in avanti quando riconquista palla ma non è mai arrivato al tiro.

Ammonito Gagliolo.

9' Ancora un tiro di Insigne, questa volta Sepe deve parare a terra.

7' Gervinho va via in contropiede ma si allunga troppo la palla e Koulibaly neutralizza in scivolata.

6' Insigne ci riprova sempre da fuori e ancora una volta il tiro viene rimpallato.

4' Insigne tira da lontano, la palla rimpalla sulla gamba di un crociato e finisce ben oltre la traversa: calcio d'angolo per il Napoli. La difesa del Parma riesce a liberare.

Entrambe le squadre difendono a 4.

Partiti!

Il Parma ha ufficializzato la formazione. L'undici è quello previsto con Sepe in porta, Corti, Osorio, Gagliolo e Pezzella in difesa, Brugman, Kurtic e Grassi a centrocampo e Kucka, Cornelius e Gervinho in attacco.

