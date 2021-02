Il Cordinamento striglia i giocatori: "Quella maglia dovete sudarla"

Non era quella la partita dove fare punti, ma la classifica non concede certo sconti. Ed ecco che il Parma si trova a navigare ancora di più nelle acque della retrocessione dopo il ko di Napoli. Se solo due giocatori sono sufficienti, il segnale non è buono. Impegno e concentrazione in primis. Ecco che il Centro di coordinamento lancia un appello ai giocatori, Suona la carica con una lettera...

Non vi abbiamo chiesto di vincere lo Scudetto, non vi abbiamo chiesto di essere i migliori, ma vi abbiamo chiesto di onorarci e rispettarci ovunque e contro chiunque. Vi abbiamo chiesto di sudare quella maglia, sentirla vostra. Vi abbiamo chiesto di metterci il cuore e l'anima. A noi non importa essere i migliori ma distinguerci dagli altri. Ma tutto questo non lo stiamo vedendo.... Attendiamo una vostra risposta sul campo, già domenica contro il Bologna !!!