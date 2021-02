Zirkzee è arrivato a Parma, oggi la firma del contratto

Il giovane talento olandese Zirkzee è arrivato a Parma al termine della trattativa con il Bayern Monaco. Oggi il ragazzo firmerà il contratto con la società crociata e da domani sarà a disposizione di D'Aversa. Nel frattempo il Parma ha ufficializzato l'acquisto di Bani che era arrivato a Parma già nei giorni scorsi.

Intanto il presidente Krause è a Milano per gli ultimi colpi di mercato.

“Stiamo cercando un attaccante – ha dichiarato Krause ai microfoni di Tuttomercatoweb -, ma per acquistarne uno probabilmente dobbiamo venderne uno. Non so quanti movimenti possiamo fare entro stasera. Un centrocampista? Non necessariamente, cerchiamo giocatori offensivi”.